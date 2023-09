Kim jest żona Karola Kłosa? Aleksandra chętnie fotografuje się w bikini i prężnie działa na Instagramie (FOTO)

Reprezentacja Polski w siatkówce w ostatnim czasie cieszy się znacznie większą sympatią fanów niż piłkarze. Obserwując popisy Biało-Czerwonych na boisku, wielokrotnie podnoszono już głosy, że to na siatkówkę powinno się zwrócić większą uwagę, ponieważ chociaż na tym polu udaje nam się osiągnąć jakiekolwiek sukcesy. Dziś siatkarze powalczą o złoty medal mistrzostw Europy, gdzie zmierzą się z obrońcą tytułu - Włochami.

Kim jest Aleksandra Kłos?

Ukochana sportowca ukończyła finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ale to media społecznościowe okazały się jej pomysłem na życie. Ola prężnie bowiem działa na Instagramie, na którym to obserwuje ją ponad 48 tysięcy internautów. Kłos interesuje się makijażem i kosmetykami, o czym chętnie opowiada w sieci. Na jej profilu nie brak również treści lifestylowych i fotek w bikini. Chętnie pozuje również u boku swojego ukochanego Karola Kłosa i przemawia do swoich obserwatorek.