Kim jest żona Tobiasza Bocheńskiego? Małżonka kandydat PiS na prezydenta Warszawy do tej pory unikała mediów

Na sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie ogłoszono swojego kandydata na prezydenta Warszawy, którym został Tobiasz Bocheński , który do tej pory piastował m.in. stanowisko wojewody łódzkiego i mazowieckiego. Podczas konwencji partii 36-letniemu pretendentowi do objęcia funkcji włodarza stolicy towarzyszyła piękna blondynka , która bez wątpienia skradła całe show.

Wspomnianą blond pięknością była Elżbieta Bocheńska, żona Tobiasza Bocheńskiego. Kobieta stroni jednak od mediów i błysku fleszy. Jak dotąd rzadko towarzyszyła mężowi podczas rozmaitych uroczystości. Tym razem pojawiła się u jego boku, by okazać mu wsparcie i nagradzać gromkimi brawami. To właśnie Elżbieta była pierwszą osobą, do której Bocheński podszedł, gdy tylko zszedł ze sceny po wygłoszonej przemowie.