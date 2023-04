Kim Kardashian eksponuje zabójcze mięśnie brzucha w skąpym bikini (FOTO)

Lol 39 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Jeżeli chodzi o wzrost to żaden człowiek nie ma tak naprawdę na to wpływu ale przecież one mają tyle zabiegów i tyle operacji plastycznych że naprawdę.... Przecież to jest jakaś farsa już dawno w klan kardashianów zaczął się kończyć i one dobrze o tym wiedzą