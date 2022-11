Kim Kardashian i Kanye West w końcu sfinalizowali rozwód! Raper będzie płacił KOLOSALNE ALIMENTY

Iza 37 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Podziwiam te dziewczyny za jedno - niemal wszystkie zostały zranione przez byłych partnerów, upokorzone, zdradzone i wykorzystane ale mimo wszystko starają się jakieś z nimi kontakty utrzymywać i nie jednokrotnie im pomagały. Nie wiem czy to niespełniona miłość czy naiwność. Wiem że są ludźmi, którzy też czują i fajnie nam jest je oceniać ale sami nie wiemy jak byśmy w danej sytuacji postąpili. Starają się nie prać publicznie brudów i nie ważne, że to dla ratowania wizerunku. Gadajcie co chcecie ale wiele gwiazd i byłych żon (jak ex żonka Kurzajewskiego) mogło by się uczyć że choć mają życie na świeczniku to "całej du.py światu nie muszą pokazywać" a pewne sprawy powinno się załatwiać z klasą bo skoro jedna strona jej nie pokazała to niech chociaż druga zachowa pozory przyzwoitości.