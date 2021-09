Kim Kardashian BRONI publicznych czułości Kourtney Kardashian i Travisa Barkera u Ellen DeGeneres: "TO UROCZE"

Głos na temat ich relacji zabrała Kim Kardashian w zapowiedzi odcinka The Ellen DeGeneres Show z 16 września. Celebrytka wyznała, że nagrywanie "Keeping Up With the Kardashians" niemal zmusiło jej rodzinę do ciągłego bycia razem, ale przez to wzmocniło ich więzi. Teraz jednak, gdy słynne reality show przeszło już do historii, mogą skupić się na rozwoju innych relacji. Tak jak zrobili to Kourtney i Travis.