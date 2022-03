Kim Kardashian OBKLEJONA ŻÓŁTĄ TAŚMĄ podbija Tydzień Mody w Paryżu (ZDJĘCIA)

Swoją obecnością modowe wydarzenie musiała zaszczycić również najsłynniejsza Amerykanka ostatnich dekad, Kim Kardashian . Gwiazda znana z zamiłowania do efektownych i nierzadko kontrowersyjnych stylizacji jeszcze kilka dni wcześniej zadawała szyku w skórzanej kreacji odsłaniającej głęboki dekolt. Tym razem, goszcząc na pokazie Balenciagi, jednego ze swoich ulubionych domów mody, 41-latka postawiła na coś bardziej "skromnego".

Kim dosadnie dała do zrozumienia, jak ogromną sympatią darzy projekty Balenciagi. Patrząc na zakulisowe przygotowania opublikowane na Instagramie Kardashianki, widzimy, że podstawą jej kreacji był zwyczajny czarny kombinezon. Gwoździem programu była jednak wierzchnia warstwa stylizacji w postaci żółtej taśmy. Przypominająca używaną przez policję wstęga została ozdobiona napisem "Balenciaga". Celebrytka uzupełniła look mini torebką, również owiniętą taśmą, oraz okularami przeciwsłonecznymi. Jak możecie się domyślać, Kim po prostu dała się okleić taśmą od stóp do głów.