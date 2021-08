Kim Kardashian PŁAKAŁA przez porównania do księżnej Kate! "To ZABIŁO MOJĄ SAMOOCENĘ"

Kardashianka nie ukrywa, że bardzo dotykało ją także to, jak ze względu na ciążę zmieniło się jej ciało. Kim nie pomagały publikacje mediów, które wytykały jej nadprogramowe kilogramy , a nawet porównywały ją do wieloryba.

W ostatniej rozmowie z Kristen Bell i Monicą Padman w ramach podcastu "We Are Supported By" córka Kris Jenner zdecydowała się po raz kolejny powrócić wspomnieniami do okresu ciąży: