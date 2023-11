Kim Kardashian pokazała udekorowany dom na święta. Poszła na REKORD? Ilość światełek jest PORAŻAJĄCA (FOTO)

Hameryka 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Umieram z zachwytu ... Co za cuda ... Co za gust niespotykany... Nic tylko PIAĆ z zachwytu... Jak zawsze co jest z HAMERYKI MUSI BYĆ NADZWYCZAJNE I TYLKO MAŁPOWAĆ TE HAMERYKAŃSKIE BEZGUŚCIE... No i oczywiście PIAĆ I PIAĆ BO TO JEST HAMERYKAŃSKIE !!!