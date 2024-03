Kim Kardashian potwierdziła plotki. OFICJALNIE zaprezentowała nowego partnera (FOTO)

W niedzielny wieczór oczy całego świata były zwrócone w stronę Dolby Theatre, gdzie jak co roku odbyła się ceremonia wręczenia Oscarów. Show skradli przede wszystkim głośno oklaskiwani najważniejsi twórcy kina, którzy opuścili hollywoodzki teatr bogatsi o prestiżową statuetkę. Prawdziwa zabawa zaczęła się jednak dopiero na afterparty organizowanych przez najbardziej prominentnych mieszkańców Los Angeles.

Kim Kardashian zaprezentowała światu nowego ukochanego

Fotoreporterzy wyczekujący aktów czułości między zawodnikiem NFL i eksmałżonką Kanye Westa mogli czuć się w pełni usatysfakcjonowani. W sieci krążą już ich wspólne fotografie, na których widać, jak kobieta robi maślane oczy do nowego wybranka jej serca. W zalotny sposób zerkała w kierunku odstawionego w skórzany garnitur futbolisty, żywo angażując się w dyskusję z nim.

Partnerzy przestali wreszcie ukrywać się ze swoim uczuciem. Co prawda wciąż nie przyłapano ich podczas ognistego pocałunku, lecz wyraźnie zbliżyli się do siebie mimo obecności paparazzi. Dla Kim Kardashian jest to pierwsza oficjalna relacja miłosna od czasu rozstania z komikiem Petem Davidsonem w sierpniu 2022 r. Z kolei Odell na początku ubiegłego roku został singlem, po rozstaniu z wieloletnią partnerką Lauren Wood.