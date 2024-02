Kim Kardashian prezentuje "naturalne" lico i SZOKUJĄCO wąską talię. Fani zmartwieni: "Wygląda dziwnie. Czy to boli?" (ZDJĘCIA)

WWO 39 min. temu zgłoś do moderacji 158 0 Odpowiedz

Oczywiście ze boli, oczywiscie, ze zgniata narządy wewnętrzne i jest niewygodne ale to nieistotne. Ona założy ten gorset na 20 minut, zrobi sobie sesję foto a potem zdejmie. Dziewczyny ja naśladujące będą z kolei taki gorset nosiły 24h/dobę niszcząc swoje zdrowie by wyglądać tak jak Kim wyglądała przez 20 minut. Lata mijają a ludzie wciąż nie rozumieją, ze to co w internecie, na Instagramie nie jest prawdą, ze kobiety tak NIE WYGLĄDAJĄ W PRAWDZIWYM ŻYCIU!