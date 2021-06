Kim Kardashian przyznaje, że to SEKSTAŚMA wypromowała jej rodzinne reality show: "Wszystko dzieje się Z JAKIEGOŚ POWODU”

abcd 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ogladalam niedawno na natfilxie seial o O.J Simpson i tak naprawde to droge do slawy utorowal im ojciec ,bo nazwisko Kardashian stalo sie slawne po tym glosnym procesie. Nie wiem na ile film jest wiarygodny, ale jet scena gdy Robert Kardashian idzie z dziecmi do restauracji, ktora jest pelna i dostaje stolik tylko dlatego ze zostaje rozpoznany. Dzieci wtedy bardzo sie ciesza ze ich ojciec jest slawny a on nie bardzo. Dzieki temu procesowi kilka innych osob wkrecilo sie do show businessu a " przyjaciolka" Nicole Simpson "napisala" ksiazke o niej w ktorej napisala strasze brednie a dzieki temu udalo jej sie wkrecic do relaity show. Ta kobieta nadal pzyjazni sie z matka Kardashianek ,wiec wierze w to ze to Kris wpadla na pomysl tej seks tasmy.Dla tych ludzi nie liczy sie honor, przyjazn itd najwazniejsza jest slawa a co za tym idzie pieniadze.