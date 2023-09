Kim Kardashian SPÓŹNIŁA SIĘ na pokaz Victorii Beckham! Tak "powitała" ją Anna Wintour. Nagranie hitem sieci (WIDEO)

Paryski Tydzień Mody trwa w najlepsze. W piątek odbył się długo wyczekiwany pokaz Victorii Beckham, który miał miejsce w paryskiej kamienicy należącej kiedyś do Karla Lagerfelda . Wydarzenie rozpoczęło się z prawie godzinnym opóźnieniem . Jaki był tego powód?

Anna Wintour zafundowała Kim Kardashian "chłodne powitanie"

Czy mi się wydaje, czy ten moment między Anną Wintour i Kim Kardashian był niezręczny jak chole*a?! To się nazywa zimne przyjęcie od Anny Wintour dla Kim Kardashian; Jeśli jest się tak ordynarnie spóźnionym, to nie ma co liczyć na ciepłe powitanie - krytykowali Kim.