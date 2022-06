Kim Kardashian UPOKORZONA! Chciała się wkręcić na jubileusz królowej Elżbiety, ale jej tam NIE CHCIELI! "Była W SZOKU"

To nie wszystko, bo Kim i Pete byli podobno tak zdeterminowani, że chcieli się nawet poświęcić i... zrezygnować z opcji udziału dla VIP-ów . Niestety jako "zwykli śmiertelnicy" też się tam nie pojawią, a sprezentowania biletów odmówił im ponoć nie tylko Pałac, lecz nawet stacja BBC, która transmituje wydarzenia w związku z obchodami jubileuszu. Mail Online zapytało parę o komentarz do sprawy, jednak ich przedstawiciele nie zdecydowali się zabrać głosu.

Warto wspomnieć, że pula biletów uprawniający do uczestnictwa w jubileuszu królowej wynosiła zaledwie kilkanaście tysięcy sztuk. Spora część z nich trafiła do wolontariuszy, organizacji charytatywnych oraz pracowników kluczowych dla funkcjonowania kraju. Podejrzewamy, że Kim nie pasuje do żadnej z tych kategorii, dlatego najwyraźniej będzie musiała obejść się smakiem. Sami royalsi natomiast pewnie jakoś sobie poradzą i bez niej.