Kim Kardashian zapozowała w SAMYM futrze i rajstopach. Internauci zarzucają jej kopiowanie stylu obecnej żony Kanye Westa: "Kim Censori" (FOTO)

Awful 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

W LA sprzedaż prawdziwych futer jest zakazana prawnie. Rozumiem, że jej wszystko wolno? Niszczy środowisko lataniem prywatnym odrzutowcem, napędza dziki konsumpcjonizm, ma zoperowane wszystko od stop do głów nie przyznając się do żadnych operacji, a teraz jeszcze promuje zabijanie zwierząt po to, żeby ponosić ich futro przez parę godzin, bo niestety ona już nigdy tego futra nie założy. Dlaczego jej się za to nie obrywa?