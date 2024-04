Kim Kardashian ZAREAGOWAŁA na słowny atak Taylor Swift!

Taylor Swift śmiało może być określana muzycznym królem Midasem. Czegokolwiek by nie opublikowała, z miejsca staje się wielkim hitem, udostępnianym i odtwarzanym przez gigantyczne grono słuchaczy na całym świecie. Dowodem tego jest świetnie przyjęty 11. album w dorobku artystki "The Tortured Poets Department", który jako pierwszy w historii Spotify został przesłuchany 300 milionów (!) razy w ciągu zaledwie jednego dnia . Tym samym Amerykanka pobiła dotychczasowy rekord ustanowiony przez... samą siebie.

Wierni fani wokalistki obdarzają ją wielkim szacunkiem za autentyczność przekazu. Każdy krążek jest osobną historią zbudowaną z burzliwych przejść artystki. Na najnowszej płycie stanowiącej kolejny rodzaj jej wielostronicowego pamiętnika postanowiła rozliczyć się m.in. z byłym partnerem. Joe Alwyn przekonał się na własnej skórze, co to znaczy zadrzeć z obecnie najbardziej wpływową i rozchwytywaną gwiazdą popu.

Kim Kardashian odniosła się do dissu Taylor Swift

Niewierny mężczyzna nie okazał się jedynym adresatem premierowych kompozycji, które wyszły spod pióra szczerej do bólu 34-latki. Sporo emocji dostarczyła słuchaczom piosenka o tytule "thanK you aIMee", którego duże litery tworzą imię najpopularniejszej celebrytki na świecie. Wykonawczyni przeboju "Blank Space" pokusiła się o poświęcenie Kim Kardashian osobnego fragmentu na nowym wydawnictwie.