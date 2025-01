Kim Kardashian ZNÓW w ogniu krytyki. "Los Angeles płonie, a ona mówi, żebyśmy skorzystali z wyprzedaży"

zgłoś do moderacji

Nie ma obowiązku pisać o pożarch, wojnach itd. Nikt nie ma przymusu jej obserwować a ona nie kreuje się jak wiele celebrytek na sumienie narodu i głos objawienia, to dziewczyna która wybiła się na seks taśmie! Jest obrotna i pracowita, zbudowała biznesy, dała całej rodzinie bogactwo ale nie musi nic umieszczać bo jakąś typiara ma żale że wille w LA płoną...w Gazie zginęło ponad 20 tyś dzieci i co? I czemu ci wszyscy celebryci nie protestują codziennie przeciw Izraelowi? Śmieszne i żałosne to wszystko