Kim Kardashian znów zaliczyła photoshopową WPADKĘ? Na świątecznym zdjęciu ma DWA KCIUKI u jednej ręki (FOTO)

Kim Kardashian wraz z siostrami od lat cieszą się przeogromnym zainteresowaniem mediów. Wszystko za sprawą reality show, w którym mamy okazję poznać kulisy ich życia prywatnego i rodzinnych dram. Sława umożliwiła im zbudowanie niezłego imperium, a to z kolei stanowi żyłkę złota.

Kardashianki pokochały wystawne przyjęcia w gronie najbliższych, którymi chwalą się w mediach społecznościowych. Ostatnio Kim Kardashian opublikowała karuzelę zdjęć ze świątecznej imprezy, do których zapozowała z dziećmi. Uwagę zwracają jej kciuki...

Kim Kardashian zaliczyła photoshopową wpadkę? Ma dwa kciuki

Kim Kardashian po corocznej świątecznej imprezie opublikowała zdjęcia, do których zapozowała z dziećmi. Nie obyło się bez osobnej fotografii z North, jednak to nie jej córka skradła całą uwagę. Można bowiem zauważyć, że celebrytka ma... dwa kciuki u jednej ręki. Niektórzy stwierdzili więc, że to kolejna wpadką z Photoshopem, jaką zaliczyła Kim.