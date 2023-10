Kim Kardashian została ZAATAKOWANA przez wartego 13 milionów dolarów kota Karla Lagerfelda. "Ona i ja nie pasujemy do siebie" (WIDEO)

Ghh 4 godz. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

To jest po prostu kwestia kota. Są koty które tak reagują w sytuacjach stresowych, w obcym otoczeniu, na obcych ludzi a są koty które mają to w nosie. Mam dwa koty i żaden tak się nie zachowuje ale jeden jest taki że jak ktoś obcy wchodzi do chaty to ze stresu idzie się zesrać do kuwety a później chowa się pod łóżkiem i wychodzi dopiero jak obcy wyjdzie a drugi od razu idzie się przywitac z gościem, chce żeby go głaskać i najlepiej nosić. Kwestia kota o tyle.