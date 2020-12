Kim Lee nie żyje. Słynna polska drag queen miała koronawirusa

Greg 46 min. temu zgłoś do moderacji 48 18 Odpowiedz

Każda smierć jest tragedia, ale inaczej jednak obiera się smierć osoby, która ma tyle lat co Ty a inaczej 95- letniej osoby, której życie w ostatnich latach to mordęga i tacy ludzie sami często modlą się o smierć. Niech spoczywa w Pokoju, mam nadzieje ze Bóg przyjmie go do swojego królestwa. Był super człowiekiem. Niezwykle bystrym fizykiem jądrowym i człowiekiem o ścisłym, analitycznym umyśle. I ta druga cześć jego osobowości - tak wielu bulwersująca obrzydzajaca itp. Myślcie sobie, co chcecie takie Wasze prawo. Ale w swych drag qeenowym wydaniu nikogo nie krzywdził (czasem kabaretowal ale bez obrażania). Był przezabawny, pomocny i niezły dryg aktorski. Można go nie lubić, jak każda inna osobę. Niemnie, darujcie sobie wpisy, ze zmarł - bo zasłużył na to, za to „kim był”.