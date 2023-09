Kinga Dębska odeszła od męża, gdy jej córka miała 6 lat: "Zostawiłam na stole obrączkę i wyszłam z Marysią z domu"

Kinga Dębska odeszła od męża, gdy Maria miała 6 lat

Kiedy wyszłam z domu z Marysią za rękę, poczułam ekscytację, że życie zaczyna mi się na nowo, nie wiem, co będzie, ale wiem, że na pewno dobrze zrobiłam. To jest fajny facet, dał mi fantastyczne dziecko, ale nie byliśmy dla siebie. Twierdził, że jestem niedojrzała i miał rację. Na początku bardzo mi się podobało, że jestem kochana, pożądana i dekorowana, ale z czasem zaczęło mnie to nudzić. To w ogóle nie był mój świat. Kiedy Marysia miała cztery lata, ja dałam sobie jeszcze dwa - powiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".