Kinga Rusin nazwała Caroline Derpienski "utrzymanką podstarzałego biznesmena". Doczekała się ODPOWIEDZI! "ZAKŁAMANA kobieta"

Ojciec Kingi Rusin był zagorzałym komunistą, aktywistą PZPR w Radiokomitecie (popularna w PRL nazwa TV i Radia). Należał także do ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej), „słynnej” w latach 60-80. XX wieku przybudówki MO i SB, która m.in. zajmowała się demaskowaniem i wyłapywaniem osób homoseksualnych. Paweł Rusin zapisał się do tej służby w 1967 roku, niedługo przed Marcem ’68, kiedy w Polsce od kilku już miesięcy trwała antysemicka kampania propagandowa, a kierował tym Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Wincenty Kraśko, dziadek Piotra z TVN. Rusin ślubował jak inni ormowcy, że „ze wszystkich sił będzie bronić ludowej ojczyzny przed „zakusami wrogów”. Przysiągł też „systematycznie podnosić poziom wyszkolenia ideologicznego i wojskowo-milicyjnego”. Jednocześnie był Rusin pracownikiem (z ramienia Służb PRL) central handlu zagranicznego, działał w PZPR TV Radiokomitetu, czyli komunistycznej telewizji. Gdyby nie powiązania Pawła Rusina z ludźmi tajnych służb PRL - którzy później stworzyli ITI i TVN - Kinga Rusin do dzisiaj pracowałaby w jakiejś podrzędnej firemce, CO NAJWYŻEJ NA STANOWISKU SEKRETARKI. TAKIE SĄ JEJ KWALIFIKACJE, WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI. Kariera Kingi Rusin w TVP i TVN JEST DOWODEM na to, że po 1989 roku praca w wielu mediach jest zapewniona jedynie dla tych, którzy/ które mają „właściwe” pochodzenie, wiadome polityczne upodobania, zgodne z partyjnymi, biznesowymi, finansowymi, układowymi powiązaniami szefów/ właścicieli owych stacji telewizyjnych…