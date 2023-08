Kinga Rusin odpowiada STĘSKNIONEMU Edwardowi Miszczakowi i deklaruje: "Dzień bez adrenaliny, to dzień stracony!" (FOTO)

Kinga Rusin jakiś czas temu postanowiła porzucić pracę w telewizji i udać się w niekończącą się podróż na krańce świata. Okazuje się jednak, że za prezenterką tęskni... Edward Miszczak, który przyznał to przy okazji jesiennej ramówki Polsatu. Co na to Kinga? Już zdążyła odpowiedzieć.