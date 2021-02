Kinga Rusin do gwiazd występujących w programach TVP: "Tak uwiarygadnia się ŚCIEK jako źródlaną wodę"

Anris 34 min. temu zgłoś do moderacji 316 30 Odpowiedz

Każdy krytykuje TVP to ma rację. Zobaczcie na Player wydanie Faktów z 11 lutego, a potem z 12 lutego. To była wprost piękna krytyka, a raczej ośmieszanie TVP. 11 lutego zakpili sobie na całego z programów TVP i tej ich propagandy, jak również z tego że są w 100 procentach telewizją rządową czyli PiSowską. Kpili sobie zarówno z tego jak TVP relacjonowała kampanię Dudy (główna dziennikarka TVP do Dudy podczas kampanii "co zrobić żeby Pan jednak wygrał?"), z Kaczyńskiego (jego wypowiedzi w sejmie o znaczku błyskawicy i w kościele o atakującym złu), jak i z ich programów atakujących wszelkich ludzi, którzy nie popierają zakazu aborcji lub innych pisowskich bzdur. Natomiast 12 lutego zrobili reportaż o Kurskim, co również było zrównaniem z ziemią tego polityka, a zarazem prezesa TVP, czyli telewizji rządowej.