Kinga Rusin ostro o dopuszczaniu rosyjskich sportowców do zawodów: "Każdy puchar karmi propagandę!"

Od czasu zawodowego rozstania ze światem telewizji Kinga Rusin żyje w niemal nieustającej podróży. Ostatnio była gwiazda TVN zawitała na Lazurowe Wybrzeże, w niedzielę wybrała się zaś do Monako, gdzie odbywał się wówczas finał turnieju tenisowego Monte Carlo Masters. Podczas podziwiania ostatniej rundy zawodów Rusin udało się nawet wypatrzyć na trybunach księcia Alberta i księżną Charlene.

Kinga Rusin o rosyjskich sportowcach. "Nie powinni być dopuszczani do zawodów!"

Dzień po finale turnieju Kinga Rusin opublikowała w sieci zdjęcie w towarzystwie Marka Kujawy, wykonane na trybunach kortu w Monte Carlo. Do wpisu dołączyła obszerny post, w którym pochyliła się nad tematem udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Dziennikarka nie ukrywała, że jej zdaniem Rosjanie nie powinni być dopuszczani do zawodów, a tegoroczny Monte Carlo Masters jedynie utwierdził ją w tym przekonaniu. W ostatniej rundzie turnieju zmierzyli się Duńczyk Holger Rune oraz Rosjanin Andriej Rublow. Zwycięzcą zawodów został rosyjski tenisista, co wyraźnie nie zadowoliło Rusin - dziennikarka otwarcie kibicowała bowiem Duńczykowi.