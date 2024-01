Kinga Rusin pozuje w czerwonym stroju kąpielowym niczym gwiazda "Słonecznego Patrolu". "Przy Marku czuję się jak NASTOLATKA"

Wygląda na to, że w nowym roku Rusin i Kujawa nie zrezygnowali z życia w drodze. Ostatnio dziennikarka uraczyła fanów zdjęciem z plaży. 52-latka miała na sobie jedynie czerwony strój kąpielowy i pokaźny kapelusz. Niejedna młodsza koleżanka mogłaby pozazdrościć jej wigoru i sylwetki. Sama Rusin przyznała zresztą, że nie czuje się na swój wiek. Jest w tym zasługa jej partnera.

Nie wiem, jak Marek to robi, ale przy nim czuję się jak nastolatka - wyznała Rusin.

Kinga Rusin pozuje w czerwonym stroju kąpielowym

Mówią, że wyglądamy tak, jak się czujemy. A oczy zakochanego mężczyzny w naszą stronę to wielkie szczęście; Miłość dodaje skrzydeł; I tak pani wygląda; Zdjęcie jest świetne. Widzę dojrzałą nastolatkę, która cieszy się szczęściem i wolnością - piszą.

Co ciekawe, we wpisie Rusin odniosła się też do poruszenia w polskich mediach. Jak zasugerowała, być może znów zobaczymy ją w telewizji!