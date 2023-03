Kinga Rusin reaguje na śmierć syna posłanki PO i uderza w PiS: "Robicie politykę na ŚMIERCI"

Niestety, wszystko co o państwie PiS, szczujni TVP i mediach publicznych często ostro mówię publicznie, potwierdza się w kolejnej tragedii. Tym ludziom brak hamulców moralnych! Oni nie cofną się przed niczym by utrzymać władzę. Całe grupy społeczne zostały przez PiS zaszczute, a jednostkowe ofiary to dla nich "przypadki", niezwiązane ze stworzoną przez nich machiną. Prezydent Adamowicz to też był przecież "przypadek", a nie efekt regularnego szczucia… - rozpoczęła wstrząśnięta Kinga Rusin.