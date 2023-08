Kinga Rusin rozprawia o pożarach, pokazując zdjęcie sprzed 31 lat, na którym pręży się w kostiumie kąpielowym na Hawajach (FOTO)

Kinga Rusin kilka lat temu porzuciła pracę w telewizji i udała się w niekończącą się podróż. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" uwiecznia swoje wojaże na Instagramie i chętnie opowiada o historiach związanych z odwiedzanymi miejscami. Nie brak również prywatnych refleksji i przemyśleń. Tym razem dziennikarka pochwaliła się wizytą na Hawajach. We wpisie poinformowała, że z uwagi na sytuację na Maui zrezygnowali wraz z ukochanym z tygodniowego pobytu, ograniczając się tylko do 24 godzin. Jednocześnie Kinga zaprzeczyła, jakoby całe Hawaje, w tym Maui miały zostać strawione przez ogień.

Kinga Rusin na Hawajach

Kinga Rusin pokazała zdjęcia sprzed 31 lat

To było przeżycie nie do opisania! Nigdy wcześniej nie byłam w tropikach, nigdy nie zetknęłam się z taką nieziemską przyrodą, krystaliczną, turkusową wodą i bogatą, lokalną kulturą. Nie wiem, czy to właśnie nie w tamtej chwili narodziła się we mnie pasja do dalekich podróży, która czekała tyle lat na realizację… - pisała.