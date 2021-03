Kinga Rusin "siedzi & myśli" o Polsce: "Gdy próbujesz zapomnieć, że ZŁODZIEJE I KŁAMCY wprowadzają w twoim kraju NOWY ŁAD"

Wiol 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy może mi ktoś wytłumaczyć z jakich przyczyn Rusin jest tak znienawidzona? Miała kilka wpadek ale bez przesad, żeby takie wiadro pomyj na nią wylewać, nie zrobiła tak naprawdę nikomu nic złego, a zdaje się być dobrą osobą. Z takimi "głupotkami" jakie Rusin miała to spotykam się na co dzień, również samej zdarzy mi się zrobić/powiedzieć coś głupiego. Czy wy jesteście tacy perfekcyjni, że działania Rusin należy oceniać tak bardzo negatywnie? Ja nie widzę nic złego w jej czynach/słowach (przy czym niektóre rzeczy to obciach) i proszę o informację - dlaczego tak bardzo się po niej jedzie, bo być może mi coś umknęło w plotach :D