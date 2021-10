Kinga Rusin sprzedaje swój warszawski apartament za KROCIE! "Postanowiłam pozbyć się NIEKTÓRYCH moich nieruchomości"

Po tym, jak Kinga Rusin zakończyła współpracę z TVN-em, dziennikarka jest w nieustającej podróży ze swoim ukochanym, Markiem Kujawą , z którym w środę obchodziła zresztą 11. rocznicę związku . Po spędzeniu kilku miesięcy w Azji Południowej i zaliczeniu krótkich europejskich wypadów globtroterka przeniosła się do Afryki. Kolejnym przystankiem była Barcelona, gdzie celebrytka - jak sama przyznała - zajmuje się głównie świętowaniem .

Wygląda na to, że w życiu przedsiębiorczej celebrytki nadchodzą właśnie kolejne zmiany, 50-latka podjęła bowiem decyzję o wystawieniu na sprzedaż swojego gniazdka . W 2009 roku dziennikarka weszła w posiadanie imponującego, 188-metrowego apartamentu na Dolnym Mokotowie, którego designerskimi wnętrzami zdążyła się pochwalić na łamach "Vivy!". Przestronne lokum składa się z dwóch poziomów i sześciu pokoi . Ma aż trzy sypialnie, jedna z nich to tzw. master bedroom z pokojem kąpielowym i garderobą.

W salonie można podziwiać biblioteczkę z drabinką mierzącą ponad 4 metry wysokości. Podłogi to drewniana, olejowana deska wysokiej jakości. Nic więc dziwnego, że za luksusowy apartament w wysokim standardzie w prestiżowej lokalizacji Rusin życzy sobie... "skromne" 5 milionów złotych.

Uwielbiam to mieszkanie! Jest duże, słoneczne i piękne. Salon ma blisko 6 metrów wysokości i gigantyczne okna, od podłogi do sufitu, z widokiem na zielone ogrody. To rzadkość w Warszawie. Ponieważ jednak podjęliśmy decyzję o inwestycjach zagranicą, postanowiłam pozbyć się niektórych moich nieruchomości, w tym tej perełki – zdradziła Rusin.