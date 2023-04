Kinga Rusin uderza w Otylię Jędrzejczak! Chodzi o udział rosyjskich sportowców w zawodach. "Czy widać absurd całej sytuacji?!"

Kinga Rusin publicznie gani Otylię Jędrzejczak. Celebrytce nie spodobały się słowa pływaczki na temat udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych turniejach

Mimo wszystko Kinga się nie poddaje. We wtorkowy poranek dodała nowe zdjęcie, pod którym po raz kolejny porusza wyżej wspomniana kwestię. Tym razem postanawia jednak dodatkowo uderzyć w Otylię Jędrzejczak , z której słowami ewidentnie się nie zgadza.

Przejazdem w Barcelonie - opisuje kadr, szybko przechodząc do sedna:

PS. Otylia Jędrzejczak (i pewnie nie tylko ona) uważa, że należy dopuścić rosyjskich sportowców do międzynarodowych zawodów, o ile podpiszą deklarację, że są "przeciwko wojnie". (Na antenie Polsat News stwierdziła: "Uważam, że ci sportowcy, którzy nie popierają [wojny], powinni mieć możliwość startu. (...)" oraz "Jeżeli taki zawodnik podpisze deklarację, że nie popiera wojny, to też automatycznie sprzeciwia się temu, co się dzieje") - przytacza słowa pływaczki i kontynuuje: