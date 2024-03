Kinga Rusin uderza w Szymona Hołownię. "Proszę przestać grać kobietom na nerwach"

Kinga Rusin należy do grona gwiazd, które nie gryzą się w język i często zabierają głos w sprawach mniej lub bardziej istotnych. W najnowszym wpisie była dziennikarka TVN zwróciła się do rządu oraz Szymona Hołowni . Marszałek Sejmu nie chce procedować projektów ustaw związanych z aborcją i zasłania się m.in. kampanią przed wyborami samorządowymi.

Przemoc państwa w majestacie "prawa": każdy dzień aborcyjnego piekła kobiet to przemoc Rzeczypospolitej Polskiej na Polkach i ich prawach. To zaklęty krąg. Jedynym rozwiązaniem jest ZERO tolerancji dla przemocy wobec kobiet. Wzywam więc Pana Marszałka Hołownię, zwolennika referendum, aby uszanował wolę Polaków wyrażoną w sondażach (...) Przy takiej woli obywatelek i obywateli RP próba przeprowadzenia referendum jest sabotażem - liczeniem na to, że będzie nieważne z powodu frekwencji pon. 50% - napisała na Instagramie Kinga Rusin.