Kinga Rusin w kapelutku pozdrawia z serca Montany. Chwali się, że TAŃCZYŁA Z KOWBOJAMI: "Następnego dnia nie było łatwo wstać" (FOTO)

Kinga Rusin pozdrawia z miasteczka w Montanie. "Tańczyliśmy z kowbojami"

Wyszliśmy wieczorem na miasto, kierując się dźwiękami dobrej zabawy. A dalej już samo poszło. Następnego dnia nie było łatwo wstać, ale wycieczka do Butte wszystko nam wynagrodziła! Ponad 6 tysięcy, wpisanych na listę zabytków, budynków z początków XX wieku: banki, urzędy, saloony, domy mieszkalne, wszystko zachowane w idealnym stanie, a co najważniejsze, do dziś służące mieszkańcom. Butte to ośrodek wydobycia miedzi, ołowiu, cynku, srebra i złota, to też gotowa dekoracja do westernów, a jednak, na szczęście, nie skansen. To też prężny ośrodek akademicki i normalnie funkcjonujące miasto pośrodku Montany. Mała, ale jakże interesująca odskocznia od bezkresnych plenerów Montany, które tak tu kochamy - opisuje.