Kinga Rusin w obcisłym kostiumie kąpielowym melduje się na Wyspach Różańcowych: "Wylądowaliśmy najpierw w czyśćcu"

Kinga Rusin eksploruje Kolumbię

Ostatnio dziennikarka zameldowała się w Kolumbii, gdzie wybrała się na celebracje swoich 53. urodzin. Oczywiście było egzotycznie i luksusowo. Nie zabrakło również pozdrowień dla fanów prosto z prywatnej plaży , która, choć słono kosztowała, to zapewniła wyjątkowe doznania m.in. możliwość paradowania "w stroju Ewy". Relacjonowanie egzotycznej eskapady trwa w najlepsze.

Żyjąc chwilą, znów zainwestowaliśmy w odrobinę radości . I oby powstała w ten sposób serotonina pozostała w naszym organizmie dłużej niż kilkanaście miesięcy (podobno, jak twierdzą niektórzy, z pewnymi substancjami jest to możliwe). Tym razem "przyjęliśmy dozwoloną dawkę przyjemności" na Wyspach Różańcowych . Nic nie może się równać z dniem spędzonym na bezludnej plaży - rozpoczęła.

Horror Kingi Rusin. Gościła w "czyśćcu"

Choć mogłoby się wydawać, że dziennikarka skrzętnie zaplanowała podróż, by czerpać z natury, ile się da, to jednak podczas eksplorowania okolicy nie odbyło się bez małych rozczarowań. W miejscowości Baru ukochany 53-latki wynajął łódkę, której właściciel obiecał zawieźć polskich podróżników do "raju". Okazuje się, że zwiedzanie rozpoczęto od niespodzianki, czyli wizyty w klubie, który Rusin osobliwie ochrzciła "czyśćcem"