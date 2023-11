Kinga Rusin wydała oświadczenie. Miała być jednym z "CELÓW OPERACYJNYCH" "agenta Tomka": "To, co zrobił, było OBRZYDLIWE"

polak 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

PIS wszystko zepsuje, nawet służby. Przecież ci mocodawcy i zleceniodawcy powinni za to siedzieć. Prezydencie i co ty na to. Tak stoisz na straży prawa. Czy zareagujesz, czy to było ok, bo w kierunku tvn. A co ty na telewizje TVPis, której nie da sie oglądać i jest przejęta przez jedna partie, jest tak obrzydliwa. Jacy jesteście beznadziejni pisowcy. MASAKRA.