Kinga Rusin WYGRAŁA w sądzie z Polskim Związkiem Łowieckim. "Chciał wyrokiem zamknąć mi usta"

Szanujmy przyrodę i zwierzęta! Nie zabierajmy ich terenów, żeby stawiać domy, żeby wyjce budziły nas rano ze snu! Nie zaklocajmy spokoju i nie trujmy zwierząt wyziewami z helikoptera, nie nosmy skórzanych pasków, torebek, butów! (a jeżeli już nosimy, to nie w takich hurtowych ilościach - do każdego zdjęcia inne buty i torebka!). Nie latajmy samolotami, jak szaleńcy, bo jeszcze jest piękne miejsce do zobaczenia(a przez nas może go nie być). Pani Rusin, powinna pani zacząć od siebie! Zastanowić się, ile pani zrobiła złego dla zwierząt! Jest pani hipokrytką! Złym człowiekiem! Proszę uderzyć się we własne piersi!