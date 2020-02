Kinga Rusin ZNÓW tłumaczy się ze zdjęcia z Adele: "Sama je wybrała spośród kilku zrobionych nam moim telefonem przez ZNAJOMEGO REŻYSERA"

Od kilku dni tematem numer jeden w mediach jest "wyczyn" odważnej reporterki Kingi Rusin , której nie dość, że udało się dostać na prywatną imprezę do Beyonce i nie założyć na nią wymaganych kapci, to jeszcze zrobić pamiątkowe zdjęcie ze "szczupłą jak przecinek" Adele .

Zdjęcie jest wynikiem długiej i przesympatycznej rozmowy. Jest to zdjęcie pozowane, zrobione za zgodą Adele. Adele sama wybrała to zdjęcie spośród kilku zrobionych nam moim telefonem przez znajomego reżysera. Było to zdjęcie na Instagrama a nie "do szuflady" - informuje.