Kinga Zawodnik CAŁUJE SIĘ z Tomaszem Karolakiem na scenie: "Możecie mi zazdrościć" (FOTO)

Kinga Zawodnik zyskała popularność za sprawą autorskich programów emitowanych na antenie TVN Style, które przybliżały jej zmagania w walce z nadprogramowymi kilogramami. Co prawda nie udało jej się osiągnąć wymarzonego celu na oczach widzów, lecz ambitna celebrytka postanowiła spróbować innej metody, która w jej przypadku zakończyła się sukcesem. Przeprowadzona ponad rok temu operacja bariatryczna umożliwiła jej zrzucenie wagi o ponad 50 kg .

Z czasem 31-latka postanowiła wyraźniej zaznaczyć swoją obecność w świecie gwiazd. W tym celu ochoczo przyjęła propozycję dołączenia do obsady serialu paradokumentalnego "Lombard. Życie pod zastaw". Niedawno odkryła też w sobie muzyczne powołanie, publikując w sieci klip do swojej piosenki, której ostatecznie nie udało się zagościć na listach przebojów.

Kinga Zawodnik wpiła się w usta Tomasza Karolaka

Celebrytka posiada już niemałe doświadczenie w pracy przed kamerami. Wciąż jednak pragnie rozwijać wachlarz aktorskich umiejętności. W przygotowaniach do dalszych występów pomógł jej posiadający wieloletnie doświadczenie sceniczne Tomasz Karolak .

Zawodnik skorzystała z przyjazdu aktora do jej rodzinnych Kozienic, gdzie aktor zaprezentował własny program artystyczny "50 i co?". Tuż po występie Kinga miała okazję spotkać się z gwiazdorem "sam na sam". Udokumentowała to kipiącymi namiętnością zdjęciami przedstawiającymi ich soczysty pocałunek. Szybko jednak wytłumaczyła okoliczności tej romantycznej scenki.