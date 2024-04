Kinga Zawodnik po operacji bariatrycznej przeszła spektakularną metamorfozę. Zdradziła, jaka jest jej WAGA DOCELOWA

Kinga Zawodnik zdradza, jaką chce osiągnąć wagę po operacji bariatrycznej

Podczas wydarzenia Kinga nie omieszkała udzielić wywiadu, w którym to zdradziła, że w 8 miesięcy udało jej się schudnąć ponad 50 kg . Influencerka wspomniała również, jaką ostateczną wagę chce osiągnąć podczas trwającej przemiany.

Na ten moment schudłam już ponad 50 kg w 8 i pół miesiąca, więc to jest bardzo dużo. Nie ukrywam, że chciałabym, aby ta waga już mi się trochę zatrzymała, bo... chciałabym tak. [...] Chciałabym ważyć do 95 kg, zbić maksymalnie i żeby to już mi się utrzymało - powiedziała w wywiadzie dla Pomponika.