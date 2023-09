Kinga Zawodnik przeszła operację bariatryczną. Na kanapie "DD TVN" wyznała: "Mam wycięte 90 PROCENT ŻOŁĄDKA. To był koszmar"

Gosc 20 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Mnie wkurzaja takie otyle osoby bo niestety sama tez mam problem z apetytem.. a wiecie co to jest?? To jest kompulsywne obzeranie sie ,ze stresu,ze smutku z byle jakiego powodu..jak alkoholik ktory zawsze znajdzie powod by pić..tak naprawde to trzeba sie zebrac w sobie i nie ładować w siebie tyle jedzenia i wiecej sie ruszac i niech nikt mi nie gada ze to genetyczne..bla bla..moja babcia lubila jesc moj ojciec i moja ciotka i cala rodzina ale jak sie zawzieli to kazdy potrafil schudnac do przyzwoitej wagi tylko pozniej trzeba sie pilnowac i to pilnowanie sie jest wlasnie najistotniejsze..dlatego drogie grubaski glowa do gory wszystko mozecie musicie tylko sami zaczac w siebie wierzyć i nie chudnijcie dla kogos tylko dla siebie bo zyjac aktywniej i zdrowiej ratujecie samych siebie i sami zobaczycie ile energii wam przybedzie.