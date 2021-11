Kinia Wiczyńska narzeka na nowe zęby za 10 tysięcy złotych: "Bolą WSZYSTKIE! JESTEM TAK WK*RWIONA"

zet 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ząb mi sie ruszał trzonowy i bolał. pojechałem do dentysty żeby go usunąć. Ale pani dentystka nie przyjmowała bo zachorowała. Wróciłem do domu i wieczorem przy komputerze czytać o czosnku . wziąłem ząbek czosnku obrałem i włożyłem go przy zębie bolącym a polikiem i tak go nosiłem 2 godziny przed spaniem. Rano się budzę ząb mnie nie boli i tak zrobiłem 4razy i ząb przestał się ruszać i mam go dzisiaj.