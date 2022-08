Klaudia El Dursi dalej ubolewa nad dodatkowymi kilogramami: "W ciągu tygodnia lub dwóch wrócę do wcześniejszej wagi" (WIDEO)

Pat 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jury ,co to biedna krawcowa"tak promowali na modelke ,kobieta z dwojgiem dzieci pod 30-tke , a Tyle bylo mlodych ,pieknych dziewczat ,ale nie mialy sily przebicia ,to odpadly .To ten "kwartet ,co to nie Raz upokarzal I wysmiewal te mlode osoby z niewybrednymi tekstami tj.Tyszka,Wolinski,Sokolowska I"gwiazda"za oceanic powinni byc juz do wymiany lub calkowicie zniknac z tym "tap model"Zenujacy sa jak I ten pozal sie Boze program.