Klaudia El Dursi martwi się o syna: "Ma bardzo skomplikowaną wadę wzroku. Ta informacja nas ZSZOKOWAŁA"

Cóż to za dzień zwariowany, naprawdę. Słuchajcie, takiego obrotu sprawy to się naprawdę nie spodziewałam. Bardzo ciężko jest mamie usłyszeć taką diagnozę, że twoje dziecko ma bardzo skomplikowaną, ciężką wadę wzroku, że niedowidzi, bo Jasiu ma prawie pięć, plus jeszcze prawie cztery astygmatyzmu. Na pewno źle to mówię, ale po prostu się nie znam. Ja mam bardzo dobry wzrok i nigdy nie miałam do czynienia z wadą wzroku, więc jest mi ciężko się na ten temat wypowiedzieć. W każdym razie ta wada jest dosyć poważna - wyjaśniła celebrytka.