Klaudia El Dursi pokazała w telewizji swój 150-metrowy apartament: "To będzie moje KRÓLESTWO" (ZDJĘCIA)

Karolina 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ona jest śmieszna ..nie wiem kto naprawdę uważa że ona powinna istnieć w mediach . Jest niesamowicie pusta ,infantylna ,głupia . Tak ,dostała urodę która i tak została poprawiona ,plus wszyscy wiedzą jak doszła do posady ? Chyba nikogo to nie dziwi ..widać to po jej wypowiedziach ,po jej słowach . Kobieta -ktora pokazuje jedynie dwoje nagie ciało ,a w hotelu paradise już gorsza prowadząca być nie mogła. Mamy dużo pięknych ,mądrych kobiet ..jej się po prostu udało ,i tyle.