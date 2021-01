Klaudia El Dursi wyciąga rozgwiazdy z wody, żeby zrobić ładne zdjęcia na Instagrama

Lkol 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Nie tak stanęła nie to wzięła, żle trzyma dziecko, nie tym je karmi, za dużo botoksu, coś majstrowała , za duże usta, nie tak ubrana, covid a poleciała jedna z drugą, nie taki wozek zabrała LUDZIE, OPAMIĘTAJCIE SIĘ JESTEŚCIE CHORZY Z ZAZDROŚCI. TA CECHA WAS ZŻERA , BUDUJE NIENAWIŚC DO KAZDEGO. CO WAS TO OBCHODZI CHODZĄCE IDEAŁY. ZAJĄĆ SIE SOBĄ , PRACĄ I TEZ POJEDZIECIE NA ZANZIBAR!!! Pudelek jeść wam nie da