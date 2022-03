Klaudia Halejcio chwali się sypialnią i STOŁEM DO PING-PONGA w willi za 9 milionów (ZDJĘCIA)

drfgjdr 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jestem tylko zdziwiony tym, że jedni się chwalą....a drudzy marudzą i gardzą. po co tak ? jasne jest, że jedno jest dnem bo samo nie zarobiło na bogactwo ciężką pracą , ba , żadną, przeważnie przejęło majątek albo rodzice sypnęli groszem. drugie jest to, że biedny i tak będzie biedny dalej, bo los, bo tak czasem się układa, albo po prostu nie jest im potrzebne bogactwo do życia. więc po co to chwalenie i gderanie z obu stron ? to takie polskie chyba tak czy nie? tak czy siak ja osobiście stoję obok robię minę i się podśmiechuję z tego wydarzenia.