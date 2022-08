Klaudia Halejcio korzysta z planu treningowego… dla włosów!

Influencerki chętnie korzystają z mobilnych programów do ćwiczeń czy diety. Jak widać, rynek aplikacji jest na tyle pojemny, że znalazło się w nim miejsce także dla branży beauty. OnlyBio Stories to pierwsza w Polsce aplikacja, która umożliwia zaplanowanie pielęgnacji włosów na każdy dzień. Po jej pobraniu wypełniamy ankietę dotyczącą rodzaju naszych włosów, a następnie dostajemy plan na 30 dni z różnymi produktami na każdy dzień. Rytuały czy kosmetyki nie pojawiają się tam przypadkowo. Wszystko zostało opracowane tak, abyśmy mogły osiągać kolejne cele pielęgnacyjne.

Klaudia Halejcio, która jest wielką fanką tej aplikacji, wie, jak ważne jest słuchanie siebie i swojego ciała. To, co daje świetne efekty u jednej osoby, u drugiej może dawać gorsze rezultaty, dlatego warto świadomie obserwować włosy. Jeśli dany produkt się nie sprawdzi, w planie pielęgnacyjnym znajdziemy inne opcje – wystarczy przesunąć palcem w lewo. Marka zadbała też o możliwość dodawania własnych produktów – klikamy, wrzucamy zdjęcie i przypisujemy do odpowiedniej kategorii. Dzięki temu nasz szampon czy maska zostaną włączone do planu.