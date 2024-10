Klaudia Halejcio paraduje po ulicy w centrum Warszawy BEZ STANIKA

Nawet nie wiem jak się ustosunkować do faktu, że dorosły człowiek tworzy cały artykuł o wyjściu z domu kobiety beż stanika , co jest sprawą osobista, intymna , nie robi wrażenia, nikogo nie interesuje , nie nadaje się na poświęcenie temu nawet minuty. Weszłam tylko po to ,aby zobaczyć czy inni też tak myślą. Nawet nie czytam treści, bo dzieci w podstawówce tworzą bardziej ambitne teksty. Wpisujecie się za to idealnie w pusty, bezwartościowy świat, który ma się jarać, czy ktoś nosi bieliznę czy nie. Różnica polega jeszcze na tym , że kiedyś wymagane było, aby sutor podpisał się pod swoim " dziełem " , a sensacyjne sytuacje dziś już nie robią wrażenia. Nie będę zgłębiać tematu ,aby wygląda to na reklamę, ustawkę bądź odświeżane kotlety. I tak sporo czasu zmarnowałam na te wypociny.