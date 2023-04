Klaudia Halejcio przyjęła oświadczyny! Kim jest jej przyszły mąż? (FOTO)

Zobacz także: Halejcio o wakacjach bez dziecka i przygotowaniach do ślubu

W miniony czwartek Klaudia Halejcio przyjęła oświadczyny ukochanego . Co ciekawe celebrytka dzień wcześniej zamieściła zabawne wideo o nocy poślubnej, w którym pokazała się w białej sukni. Czyżby aktorka spodziewała się zaręczyn?

Najlepsze, co może ci się w życiu przytrafić, to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: ślub – wspólne mieszkanie – dziecko :). My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub! - napisała na swoim Instagramie