Klaudia Halejcio tarza się w śniegu i pozuje przy nowym porsche za ponad PÓŁ MILIONA złotych

Hitler używał fluoru w obozach zagłady – my myjemy nim zęby Fluor uznany za dobrodziejstwo dla naszych zębów to wymysł Hitlera! Otóż, to właśnie on, umieścił fluor w wodzie w obozach koncentracyjnych. Po co? Odpowiedz jest prosta, aby ogłupić swoich jeńców wojennych, sprawić, aby nie mieli siły stawić się oporu i podporządkowali się jego rozkazom. Co więcej fluor w wodzie stosowanych w hitlerowskich obozach miał jeszcze jeden cel – uczynić ludzi bezpłodnymi! Z całą pewnością Hitler dążący do zagłady, stworzenia Czystej Rasy Panów, nie miał na myśli dobra ludzkości. Przeciwnie chciał jak najbardziej zaszkodzić, zanieczyścić, spowodować masową śmierć. Fluor był doskonałym sposobem i narzędziem, aby mógł zrealizować swój cel. Dlaczego więc, ten groźny związek znajduje się dziś w paście do zębów, czy też w wodzie? Teorie spiskowe? New World Order, teorie spiskowe, owszem one są i nie zawsze się sprawdzają i niosą ze sobą prawdziwe fakty. Wcale nie musimy w nie wierzyć, przeciwnie głupotą byłoby wierzyć we wszystko, co piszą i mówią. Jednak..Trudno jest zaprzeczyć naukowym badaniom, czy też zapisom, które pochodzą z lekarskich kartotek. FLUOR JEST TRUCIZNĄ!! Jak każda trucizna, aby być szkodliwa, do organizmu musi przedostać się pewna dawka. Dziś jednak fluor jest obecny w naszym codziennym życiu bardzo często i nawet nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Dziś mamy nie tylko pastę do zębów, która zawiera fluor, ale także wodę, powietrze i wiele innych. źródło info zdrowie net