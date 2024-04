Klaudia Halejcio w białej sukni z welonem prezentuje PRZYGOTOWANIA DO ŚLUBU. Wyszło zabawnie? (WIDEO)

Grazia 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 8 Odpowiedz

Bardzo lubię tą dziewczynę od zawsze. Pierwszy raz zobaczyłam ją na ekranie w Złotopolskich bodajże jak grała wścibską, mądralinę, miała może z 10 lat. Wtedy też, a było to lata temu powiedziałam, ze będą z niej ludzie. I są. Gratuluje Klaudia, a ci co piszą źle to zazdrośnicy co im nic nie wyszło w życiu.